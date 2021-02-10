خليفة بن طحنون: رحلة «مسبار الأمل» مصدر فخر وإلهام

المصدر: أبوظبي- وام

رفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة إطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي ودخوله في مداره الصحيح.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: «إن نجاح مهمة إطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ هو مصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل مواطن إماراتي وعربي وللإنسانية جمعاء».

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسطر اليوم إنجازاتها بحروف من نور وتثبت للعالم بأنها أرض اللامستحيل، وأرض العزم والتصميم والإرادة، التي تتجاوز كل الظروف لتحقيق الآمال والأحلام».

وأكد «إن عملية إطلاق المسبار بحد ذاته وما سبقه من تحضيرات طيلة السنوات الماضية ونجاح وصوله إلى مداره حول الكوكب الأحمر يمثل بداية مشرقة لمرحلة جديدة من الإنجازات، وتحقيق التطلعات لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة».

وأوضح أن هذه المهمة تعكس مكانة دولتنا وطموح قيادتنا وهمة أبناء الوطن وكفاءتهم، وقدرتهم على المشاركة في دعم ورفد الإرث الإنساني ومساهمتهم في الاكتشافات العلمية.

وقال: «بهذه المهمة العظيمة تنضم الإمارات إلى قائمة محدودة من دول العالم التي استطاعت الوصول إلى المريخ، بل إنها الدولة الخامسة على مستوى العالم، التي تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، ما يضع الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة».

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