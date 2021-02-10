منال بنت محمد: دخلنا المريخ ودخلنا التاريخ

المصدر: دبي- البيان

سموها:

اليوم غيرت الإمارات كلمة مستحيل إلى أمل

هذا النجاح لم يكن يتحقق إلا بدعم قادتنا وهمة أبناء الإمارات

الوالد الشيخ زايد خط معالم الحلم بدولة عزيزة شامخة

البدايات كانت من صحراء الإمارات والطموح مستمر ولن يتوقف

هنأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ.

وقالت سموها في تدوينات عبر حسابها في «تويتر»: «دخلنا المريخ، ودخلنا التاريخ، اليوم غيرت الإمارات كلمة مستحيل إلى أمل».

وأضافت سموها: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات ولكل أبناء الوطن العربي وصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مدار المريخ.. هذا النجاح لم يكن يتحقق إلا بدعم قادتنا وهمة أبناء الإمارات الذين عملوا باجتهاد على مدى سنوات على أكثر مشاريع العالم العربي طموحاً».

وأضافت سموها: «في هذا اليوم التاريخي، نستذكر بكل فخر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي خط معالم الحلم بدولة عزيزة شامخة... خمس دول فقط نجحت في الوصول للمريخ ونحن اليوم نصنع التاريخ في عام الخمسين، البدايات كانت من صحراء الإمارات والطموح مستمر ولن يتوقف عند صحراء المريخ بفضل الله وعزيمة شبابنا، لنزرع في منطقتنا الأمل والحلم بمستقبل مشرق».

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