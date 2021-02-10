تلفزيون البحرين ينقل الوصول التاريخي لمسبار الأمل

المصدر: المنامة ـ وام

أعلن تلفزيون البحرين عن نقل وقائع الوصول التاريخي لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ على الهواء مباشرة في تمام السابعة من مساء اليوم، في تغطية خاصة تتضمن جملة من التقارير الإخبارية والاستضافات لتسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالرحمن خالد المدفع مدير إدارة الأخبار في وزارة الإعلام البحرينية تنفيذاً لتوجيهات علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، تم إعداد هذه التغطية الخاصة احتفاءً بإنجاز الإمارات باعتباره إنجازاً وطنياً لمملكة البحرين، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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