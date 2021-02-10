المسبار فخر لشعب الإمارات والمنطقة والعالم

المصدر: دبي - البيان

تابعت الصحف والمجلات العالمية المرموقة تغطيتها الواسعة لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ على بعد ساعات فقط من دخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ في سابقة تاريخية تعزّز مكانة الإمارات المتنامية مركزاً للعلوم والمعارف الفضائية.

وجديد التغطية العالمية المستمرة لمهمة مسبار الأمل، تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليومية الأمريكية العريقة أمس سلطت فيه الضوء على اللحظات الأخيرة من المرحلة الحاسمة في رحلة مسبار الأمل الإماراتي، ليكون بذلك أول مهمة عربية إلى الفضاء العميق وصولاً إلى الكوكب الأحمر.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المسبار حال نجاحه في دخول المدار المحدد له حول المريخ، سيبدأ مهمته العلمية في دراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر وأحوال الطقس عليه، لكن في حال حدوث أي مشكلة تتسبب في خروج المركبة من المدار والإبحار في النظام الشمسي، فهذا سيعني انتهاء المهمة عند هذه المرحلة.

ونقلت الصحيفة كذلك عن معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» قولها: إن مسبار الأمل عزّز الاهتمام العربي والإماراتي بقطاع الفضاء والعلوم المرتبطة به، حيث بدأ الناس في طرح العديد من التساؤلات حول طبيعة ومدة الاتصال بين كوكبي الأرض والمريخ، وأسباب صعوبة دخول مدار الكوكب الأحمر، على سبيل المثال.

وأكدت الأميري أن مهمة مسبار الأمل لعبت خلال الفترة الماضية دوراً مهماً في إثارة شغف الجمهور بعلوم الفضاء، وإيصال باقة واسعة من العلوم والمعارف لهم وتمكينهم من فهم مجال كان مجهولاً إلى حد كبير في الدولة والمنطقة ككل.

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