أحمد بن حميد: بداية انطلاقة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، أن مسبار الأمل هو بداية انطلاقة جديدة.

وقال النعيمي: لقد دأبت دولتنا الحبيبة منذ قيام الاتحاد المبارك إلى بذر جذور التميز والاستحقاق، ولقد رأينا هذا في قرارات المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته، وكذلك لدى القيادة الرشيدة، سدد الله خطاها ووفقها لما فيه خير لوطننا.

وتابع: «أخذت دولة الإمارات على عاتقها ومنذ نشأتها أن تثبت أنها دولة متميزة وحاضرة بقوة في كل المحافل الدولية، وهذا الإنجاز إثبات جديد للعالم بأنها تستحق مكانتها في مصاف الدول الكبرى الأكثر تقدماً ونماء، فالقيادة الرشيدة علمتنا أن لا مستحيل مع الإرادة ولا مستحيل مع العلم، إن الانطلاقة الجديدة للخمسين القادمة سوف يكون لها شأن مختلف، والإنسان هو الركيزة الكبرى، فلنستعد لما هو آت».

وختم النعيمي: «نبارك للقيادة الرشيدة ونشكرها على الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب الذي لا يخفى على قريب أو بعيد، فالإنجازات تتكلم عن نفسها وهي واضحة وضوح الشمس».

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