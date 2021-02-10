هزاع بن زايد: يوم تاريخي وإنجاز يجسد طموح زايد بأجيال إماراتية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى المريخ يوم تاريخي ولحظة لا تنسى وإنجاز يجسد طموح زايد بأجيال إماراتية، مهنئاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود بالإنجاز.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «يوم تاريخي ولحظة لا تنسى وإنجاز يجسد طموح زايد بأجيال إماراتية لا تعرف المستحيل.. مبارك لرئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات، وأولياء العهود، ولأهل الإمارات وللعرب جميعاً، نجاح #مسبار_الأمل في الوصول إلى الكوكب الأحمر».

وأضاف: «خالص الشكر لفريق عمل مسبار الأمل من شباب كرسوا جهدهم وطاقتهم وعلمهم ومعرفتهم وشغفهم للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، وليكونوا نموذجاً ملهماً وقدوة للأجيال المقبلة، فالشباب فخر الحاضر وأمل المستقبل وصناع الإنجازات وبهم تتحقق عزة الوطن وأمجاده».

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