سيف بن زايد: أبارك للإمارات وقيادتها وشعبها

المصدر: دبي - البيان

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنجاز مسبار الأمل، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكر وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّهوا وتابعوا وبذلوا.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اللهم لك الحمد والفضل.. أبارك للإمارات وقيادتها وشعبها».

وأضاف سموه: «الشيخ زايد رحمه الله فكر، وسيدي الشيخ خليفة وسيدي الشيخ محمد وسيدي الشيخ محمد وجّهوا وتابعوا وبذلوا، وأبناؤهم أخلصوا العمل..

هكذا تنهض الأمم.. بالبر والوفاء..».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «بالثبات والتكامل تُبلغ القمم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز