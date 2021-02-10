حمدان بن محمد: بقيادة خليفة ودعم محمد بن راشد ومحمد بن زايد الإمارات تصنع تاريخاً جديداً للعالم

المصدر: دبي - البيان

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخاهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بتمام الإنجاز التاريخي والأول من نوعه على مستوى الأمتين العربية والإسلامية.

والذي حققه أبناء الإمارات أمس بدخول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مكللاً رحلته التي انطلقت في العشرين من شهر يوليو الماضي لتحقق حلماً راود مخيلة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قبل 50 عاماً.

لافتاً سموه إلى أن احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها أصبح مقترناً بالوصول للمريخ، وهذا الإنجاز يضع مسؤولية كبيرة أمام الأجيال القادمة التي ستبني عليه في الخمسين سنة المقبلة.

دعم

وقال سموه بهذه المناسبة، أمس: «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ودعم وتشجيع ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تصنع الإمارات تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم..

فالإنجاز الكبير الذي أضافته الإمارات اليوم إلى سجل إنجازاتها الحافل، وعلى مرأى ومسمع من العالم، هو بمثابة توقيع وثيقة انضمامها الرسمي إلى نادي الكبار في مضمار علوم واكتشاف الفضاء، وبكونها خامس دولة تصل إلى كوكب المريخ في تاريخ البشرية تسجل دولتنا انتصاراً علمياً ومعرفياً غير مسبوق على مستوى الأمتين العربية والإسلامية، وإنجازاً سنوظف نتائجه الإيجابية وما استفدناه من دروس مهمة خلال كل مراحل العمل على هذا المشروع الطموح لخدمة شعوب المنطقة والعالم، اتساقاً مع سعي الإمارات الدائم إلى تقديم كل ما من شأنه تحقيق سعادة الإنسان، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة».

وأضاف سموه إن نجاح مسبار الأمل في رحلته الفضائية التاريخية، وصولاً إلى مداره حول الكوكب الأحمر، يعد إنجازاً إماراتياً وعربياً بحجم الفضاء، مؤكداً سموه بأن «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يُسطر فصلاً جديداً في سجل إنجازات الإمارات في مجال علوم الفضاء على مستوى عالمي، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الصناعات التكنولوجية المتقدمة».

كما أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من المهندسين والمهندسات من الكوادر الوطنية الشابة، والجهود التي بذلوها على مدى أكثر من ست سنوات في سبيل تحويل حلم المريخ إلى واقع نحتفي به اليوم.

إصرار

وأكد سموه أن الإنجاز الكبير، الذي تحقق بتوفيق الله تعالى وإصرار أبناء الإمارات على إثبات جدارتهم بريادة مسيرة التطوير المباركة التي انطلقت مع تأسيس دولة الاتحاد، يعد قفزة نوعية جديدة تعزز مكانة دولتنا عالمياً باقتحام مجالات مرتبطة بصناعة المستقبل اتساقاً مع نهج الدولة القائم على رفع سقف التوقعات والمنافسة للوصول إلى المراتب الأولى في شتى القطاعات، بما في ذلك قطاع الفضاء الذي يشكل اكتشاف أسراره مطلباً مهماً لتحسين حياة الإنسان على الأرض.

وقال سمو رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: «تواصل دولة الإمارات تقديم نماذج نجاح ملهمة، مدفوعة برؤية قيادة أدركت منذ وقت مبكر متطلبات الريادة، ولم تدخر جهداً في تحقيقها لشعبها، مستعينة في ذلك بسواعد وعقول وطموح شباب حرصت على الاستثمار في تهيئتهم بأفضل الأساليب الممكنة لتولي زمام المسؤولية للأخذ بوطنهم إلى مصاف الدول الكبرى».

وأعرب سموه عن بالغ تقديره لفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وجميع القائمين على البرنامج الوطني للفضاء وكل من أسهم في إنجاح رحلة المسبار وصولاً إلى دخول مداره حول الكوكب الأحمر بنجاح، وقال سموه:

«أيما فخر نشعر به اليوم وقد تحقق هذا الإنجاز التاريخي بأيادٍ وعقول إماراتية شابة كللت جهودها على مدار نحو 6 سنوات من العمل الجاد والتفاني في إنجاز المهام وفق الجدول الزمني المحدد لهذا المشروع الضخم، فرغم الظرف الاستثنائي الذي غيّر على مدار العام الماضي كل المعايير والمقاييس لم تهتز ثقة هؤلاء الشباب في قدرتهم على الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم لتحويل حلم زايد إلى واقع وإنجاز يتوّج رأس كل إماراتي وإماراتية.. الإنجاز المتحقق اليوم يؤكد أن الإمارات ستظل دائماً منارة تشيع الأمل والخير والنماء في ربوع الأرض، حتى وإن كان هذا الهدف على بعد ملايين الأميال في عمق الفضاء».

وأكد سمو ولي عهد دبي ثقته في أن هذا الإنجاز الضخم على الرغم من قيمته التاريخية والعلمية التي لا يدانيها أي إنجاز آخر شهدته المنطقة من قبل، إلا أنه لن يكون الأخير للإماراتيين الذين لا يلبثون أن يجددوا الثقة في قدرتهم على بلوغ نجاحات أكبر يتجاوزون بها كل التوقعات، ويرسخون بها مكانة دولتهم بحشد كل المقومات التي تدعم استدامة رقي الإمارات وتقدمها وازدهارها يوماً بعد يوم.

تدوينات

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «أسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بنجاح مسبار الأمل في بلوغ مداره حول كوكب المريخ.. إنجاز تاريخي يتوج جهود أبناء الإمارات على مدار ست سنوات بـ5.5 ملايين ساعة عمل لتصبح خامس دولة في التاريخ تتمكن من الوصول إلى المريخ».

وأضاف سموه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تحقق الإمارات حلم زايد.. وتصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم بإنجاز هو الأول على الصعيدين العربي والإسلامي.. لتؤكد دولتنا مكانتها المستحقة كشريك في صياغة مستقبل الإنسانية».

وتابع سموه: «كل الشكر والتقدير لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، ولكل من أسهم في تحقيق إنجاز يرسخ الريادة الإماراتية ويخدم البشرية بمعلومات وبيانات وخبرات لم يصل لها إنسان من قبل.. ويلهم الشباب العربي ويعزز ثقتهم في المستقبل.. ويحفز أبناء الإمارات على بلوغ أعلى القمم حتى ولو كانت في عمق الفضاء».

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