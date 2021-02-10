حمدان بن زايد يستقبل ضاحي خلفان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في أبوظبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

وتم خلال اللقاء تبادل عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين في ظل الإنجازات التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية وعدد من المسؤولين.

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