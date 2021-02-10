عمار النعيمي: الوصول إلى المريخ يؤكد عمق رؤية القيادة

المصدر: عجمان - وام

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إننا نحمد الله أن حقق لنا هذا الإنجاز الذي نفخر ونفاخر به ألا وهو وصول مسبار الأمل إلى المريخ ونحمد الله الذي هيأ لنا قيادة رشيدة وشباباً إماراتيين أصروا على قبول التحدي وصنع هذا الإنجاز وذلك بثبات في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار.

وفي ما يلي كلمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - بمناسبة وصول مسبار الأمل للمريخ:

اليوم التاسع من فبراير من عام 2021 يشهد كوكب الأرض مفارقة تاريخية على مر الأزمنة وإنجازاتها وهو وصول مسبار الأمل إلى المريخ ويملؤنا الفخر والاعتزاز بتحقيق واحد من أهم الأحلام التي راودت المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه وهو الإنجاز الاستثنائي الذي انتظرته دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وأصبح النموذج الإماراتي الفريد والطموح الكبير الذي انتصر في رهاناته وأوجد للعرب والمسلمين مكاناً مرموقاً بين الأمم والحضارات ووضع أمتنا الخالدة على الطريق الصحيح في سباق المستقبل وبوابة الغد.

تبريكات

ويطيب لي ويسعدني ويستعذب مهجتي بهذا اليوم الخاص أن أرفع أسمى آيات التهاني الكريمات والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الكريم بمناسبة الوصول المبهر لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

كما أثمن الرؤية الحكيمة التي أخذت على عاتقها تحقيق الأمل وتذليل الصعاب والدخول في عالم الفضاء من أوسع أبوابه وأعمق تجلياته المستدامة وأعبر عن عميق شكري لكل من بلور هذه الرؤية وجسدها لتصبح من حلم قائد إلى حقيقة بكل المقاييس.

كما أبارك هذا النجاح إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء التي أشرفت على إنجاح أول مهمة فضائية عربية إلى كوكب المريخ في واحدة من أعقد المهام .

كما أوجه شكري الخاص لأبطالنا ولجميع كوادرنا الإماراتية من أبنائنا وبناتنا الذين أسهموا بهذا المشروع المتفوق والذين وصلوا الليل بالنهار وبذلوا أقصى جهودهم ابتداءً من حرصهم على الوجود في هذا القطاع المهم ودخولهم في هذه الصناعة باكتساب أرقى المعارف والعلوم وعطائهم وبراعتهم في مرحلة الإعداد والتصنيع ووصولاً إلى الهدف المنشود الذي يشهده العالم ونحتفل به اليوم.

حلم

إن وصول مسبار الأمل إلى المريخ ابتداء من الحلم إلى الواقع يؤكد عمق رؤية القيادة الحكيمة ومنظورها المستقبلي ويؤكد مفهوم دولتنا أن كل شيء أصبح ممكناً وأنها لا تعرف المستحيل ويثبت للعالم أن الإمارات نجحت بعد فضل الله وحوله بالإيمان بنفسها وإمكاناتها ويرسخ معنى الإرادة الصلبة ويبرهن على أن الثقة الخالصة بأبنائها وبناتها تصنع المعجزات.

إن دخول دولة الإمارات ميدان الفضاء في فترة وجيزة تقارب 10 سنوات جعلها تلعب اليوم دوراً ريادياً وأصبح لها شأن كبير لا يقل عن الدول المتقدمة حيث سيؤرخ مسبارنا لحضارتنا العربية والإسلامية بطريقته الإماراتية المتميزة وسوف يعمل مسبار الأمل ومنذ لحظة وصوله على تغيير المفهوم المعتاد للفضاء سيباشر بالاكتشافات ويعرّب العلوم ويترجم المعارف ويقدم آخر ما توصل إليه خدمة للبشرية ما يعزز من تنمية دولتنا على الأصعدة كافة ويوطد الاستدامة لقطاعات ما بعد النفط.

ولم تتوج هذه الخطوة الفريدة من فراغ بل جاءت نتيجة طبيعية لعمل دؤوب وكفاح مستمر فدولة الإمارات تسابق الزمن ولا تنتظره ولأن دولتنا تولي الاهتمام الشديد لهذا المستوى من التحديات فإن إتمام المرحلة الأولى من المهمة التنموية الشاملة يؤسس لأهداف ستقلب الموازين وبنظرة مبتكرة فمسبار الأمل هو الرسالة التي ستمنح البشرية مستوى جديداً من الأفق المعرفي ومنعطفاً من الطموحات الصالحة للنهوض بالأمم وهي من مستخلصات مكتسباتنا المجيدة وإرثنا الاتحادي القائم على البناء والسلام والأمل.

ويكفينا القول إننا في عز الأزمات التي تواجه العالم اليوم شرعت دولتنا في استكمال نهضتها بمرونة عالية ولم تقف يوماً بل حولت الأزمات إلى فرص وتحديات قد تتلاشى أمام تماسكنا وتوحدنا من نشأة الدولة وحتى بلوغنا الفضاء.

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