بدء مرحلة البناء والتحضير لمنصات العروض لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عمليات البناء والتحضير لمنصات العروض الداخلية والخارجية، ومنطقة العروض الحية الخاصة بمعرضي آيدكس ونافدكس 2021، اللذين يعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري.

حيث قامت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بتنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي، لإطلاعهم على آخر التحضيرات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الخاصة بإطلاق هذه الفعاليات الحيوية، والتي تنظم من قبل «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»:

«تتوج عملية بدء البناء لمنصات العروض الداخلية والخارجية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في أدنيك على مدار الأشهر الماضية.

والتي تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الشركة على تنظيم هذه الدورة الاستثنائية في موعدها المقرر، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال مشاركة العديد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «إن الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات آيدكس ونافدكس، يعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها المعرضان في عامهما السابع والعشرين، ومدى الاهتمام الدولي بمثل هذه الفعاليات الحيوية، إضافة للمستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي».

وبين الظاهري أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد قامت بالتعاون مع كوكبة من المؤسسات الوطنية، لتجهيز وإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وفق أعلى المعايير العالمية.

كما قامت بتطوير البروتوكولات الخاصة بسلامة وصحة كافة المشاركين في فعاليات المعرضين، وفق ضوابط وإجراءات الهيئات الصحية المحلية والعالمية، وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات كافة المشاركين وإخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه قال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «كابيتال للفعاليات»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): «نحن فخورون بحجم الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021 من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، حيث ستشهد الدورة الحالية انضمام 5 دول جديدة تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرضين».

وكشف المنصوري عن اكتمال النصاب الخاص بحجوزات مساحات العروض الخارجية والداخلية لمعرضي آيدكس ونافدكس، والتي ستشهد مشاركة وفود رسمية من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لصناع القرار والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية.

وقام فريق أدنيك باطلاع ممثلي وسائل الإعلام على تقدم عملية البناء والتحضير لمنصات العروض الداخلية والخارجية في المركز، حيث اطلعوا على عمليات التحضير لمنطقة العروض الحية الخارجية، والتي تقع قبالة المنصة الكبرى.

والتي ستشهد عدداً من العروض اليومية للمعدات والآليات الدفاعية من قبل الشركات المحلية والدولية، وذلك عبر مسارات مجهزة وعقبات اصطناعية تظهر إمكانية هذه الآليات وقدراتها على التعامل مع تحديات والتضاريس الجغرافية المختلفة.

كما اطلع ممثلو وسائل الإعلام على سير عمليات البناء في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقاموا بجولة على عدد من الأجنحة الدولية والمحلية، وعلى رأسها الجناح الإماراتي، الذي تشارك فيه عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وعلى رأسها جناح مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وجناح شركة «إيدج»، والذي يضم تحت مظلته طيفاً واسعاً من الشركات المتخصصة.

وتضمنت الجولة الإعلامية زيارة منطقة العروض الخاصة بمعرض نافدكس 2021، والواقع على مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تتضمن خيمة مخصصة لمناطق العروض الداخلية للشركات المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية البحرية.

بالإضافة إلى منطقة الرصيف البحري التي ستستضيف عدداً من القطع البحرية الدفاعية من عدد من دول العالم، وذلك بالتزامن مع منطقة العروض التي ستخصص في ميناء زايد في أبوظبي.

وفي السياق ذاته، قام فريق عمل أدنيك بتقديم إيجاز موسع حول الإجراءات الاحترازية الصحية خلال فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2021، حيث قدم أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عرضاً قال فيه: «تولي شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اهتماماً خاصاً بمعايير صحة وسلامة العارضين والمشاركين والزوار، وتعتبرها أولوية قصوى لديها.

وفي هذا الإطار، تتعاون «أدنيك» مع جميع الجهات المعنية لضمان سلامة زوار معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» خلال فترة إقامتهم بأبوظبي».

وبين أحمد العبيدلي أن أدنيك قامت بوضع بروتوكولات صارمة توضح التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بالحفاظ على صحة المشاركين في فعاليات المعرضين، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئات الصحية والرقابية ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.

وتم إطلاع ممثلي وسائل الإعلام على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم الشركة بتطبيقها وتشمل جميع الزوار والعارضين والوفود الرسمية المشاركة في فعاليات المعرضين، إضافة إلى الخطوات والتدابير التي يتم اتباعها منذ وصول الزائر إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحتى مغادرته الحدث.

ووفق هذه الإجراءات تبدأ رحلة الزائر أو المشارك في فعاليات المعرضين قبل وصوله لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، سواء للمشاركين من داخل أو خارج الدولة، حيث يتوجب على جميع الزوار والعارضين والوفود التسجيل للحصول على تصاريح الدخول الخاصة بهم.

حيث لن يسمح لأي شخص لم يقم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعرضين بالدخول، وكجزء من الإجراءات الاحترازية يتوجب على الجميع طباعة التصاريح الخاصة بهم بأنفسهم واصطحابها إلى مقر الحدث.

كما تتضمن الإجراءات الاستباقية قبل الوصول لموقع الحدث، إجراء فحص (كوفيد19) (بي سي آر) لجميع المشاركين المحليين والدوليين وذلك قبل 48 ساعة من موعد زيارتهم، ويتوجب على جميع المشاركين إبراز نتيجة فحص سلبية على البوابات الأمنية حتى يتسنى لهم الدخول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

إلى ذلك، سيتم إجراء الفحوصات الخاصة بـ(كوفيد19) (بي سي آر) لجميع المشاركين الدوليين في مطارات الدولة حال وصولهم، وذلك بعد إبرازهم لتصريح التسجيل في معرضي آيدكس ونافدكس، كما تم تحديد 17 فندقاً محيطة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستضافة الزوار الدوليين للحدث.

وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، حيث تم تجهيز هذه الفنادق بمراكز فحص (بي سي آر) بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما تم توفير خدمة الحافلات المكوكية من وإلى هذه الفنادق.

وتضمنت قائمة التدابير الاحترازية لأدنيك، تحديد عدد الزوار والعارضين الذين يتواجدون في ذات الوقت في المعرضين، حيث يتوجب على جميع الزوار تحديد وقت محدد للزيارة في كل يوم عند قيامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، كما تم تحديد أعداد العارضين المتواجدين في كل جناح، وتم توزيعهم على فترات زمنية مختلفة خلال موعد انعقاد الحدث.

كما تم تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج في موقع الحدث، والقيام بتجهيز هذه البوابات بالماسحات الحرارية، وفرق العمل المدربة على التعامل مع الزوار وفق الاشتراطات الصحية.

كما قامت الشركة بتحديد مسارات باتجاه واحد فقط في قاعات المركز، مع التطبيق الصارم لمعايير التباعد الجسدي ابتداءً من وصول العارض أو الزائر إلى المركز حتى مغادرته، إلى جانب ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء الزيارة، وحرصت أدنيك على وضع اللوحات الإرشادية الإلكترونية.

بالإضافة إلى الملصقات الخاصة بتعليمات الصحة والسلامة عبر جميع مرافقها، بالإضافة لتوفير أجهزة التعقيم اليدوية للمشاركين بشكل مكثف.

وعرضت أدنيك آليات التعقيم والإجراءات المتبعة في مراكزها لضمان سلامة أمن وصحة المشاركين وذلك عبر طيف واسع من الأجهزة والفرق الفنية، حيث يقوم عدد من الروبوتات الذكية بالقيام بعمليات التنظيف للأرضيات والقاعات وبشكل متواصل خلال الحدث ومن دون أي تدخل بشري.

كما تخضع كافة المرافق لعمليات التعقيم والتطهير المستمرة باستخدام أجهزة الرذاذ، كما يجري تعقيم المرافق الأكثر عرضة للمس، كالمصاعد وأجهزة الصراف الآلي ومقابض الأبواب باستمرار على مدار اليوم.

كما قام مسؤولو أدنيك بعرض التدابير الاحترازية الخاصة بخدمات الضيافة والطعام خلال فعاليات المعرضين، والتي تشرف عليها شركة كابيتال للضيافة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في إمارة أبوظبي، حيث تتضمن هذه التدابير الالتزام التام بالاشتراطات الوقائية في المرافق والمطابخ.

بالإضافة إلى تدريب الطاقم المشرف على هذه العملية، ومن ثم التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بمرحلة إعداد الطعام وصولاً للتطبيق الصارم لهذه المعايير في مرحلة تقديم الطعام.

وكشفت أدنيك عن تجهيز عدد من العيادات المتخصصة والمرافق الطبية مع طاقم صحي كامل لضمان صحة وسلامة المشاركين، وذلك بالتنسيق الكامل والمباشر مع الجهات الصحية في إمارة أبوظبي، والتي ستعمل على مدار اليوم خلال فترة انعقاد المعرضين.

للمزيد من المعلومات حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بمعرضي آيدكس ونافدكس 2021 يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط www.idexuae.ae.

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