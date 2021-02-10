«صحة» توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك فهد التخصّصي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك فيصل التخصّصي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مزايا الرعاية الصحية بين المؤسستين، من خلال ابتكار البرامج التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات الإدارية والسريرية، فضلاً عن تعزيز الخدمات في مجالات البحوث الطبية والأكاديمية والسريرية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم «عن بعد»، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي للمجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، ووقعها الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»، وعمر الشريف، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصّصي.

وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين عُقد اجتماع افتراضي بحضور ممثلين عن الطرفين، شارك فيه مجموعة من المديرين التنفيذيين والإدارة العليا.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «فخورون بتعزيز رحلتنا نحو الريادة والتميز عبر شراكتنا مع مستشفى الملك فهد التخصّصي لتوفير رعاية صحية بمستوى عالمي غير مسبوق في المنطقة».

وأكد على أهمية الشراكات في القطاع الصحي، والتي تُسهل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات الصحية، وتُسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع في المنطقة.

ويتركز اهتمام القيادات في «صحة» وفي مستشفى الملك فهد التخصصي على ترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي وتعزيزها، للارتقاء بمنظومة الصحية في البلدين، وستفتح مذكرة التفاهم الجديدة مجالاً واسعاً لشراكة مستقبلية تُعزز مساعي البلدين نحو توفير رعاية صحية عالية الجودة في جميع المجالات، بما في ذلك زراعة الخلايا الجذعية.

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