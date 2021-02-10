333 % ارتفاع معدل رخص المتاجرة الإلكترونية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على تقرير حول مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة لعام 2020، والمتضمن مؤشرات أداء قطاع الصناعة، وحركة رخص الأعمال واستحداث الخدمات الإلكترونية.

وكشف التقرير جهود دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة في ظل جائحة «كوفيد 19»، وإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات من خلال تطويرها لخدماتها الإلكترونية، حيث ارتفع معدل رخص المتاجرة الإلكترونية خلال النصف الأول لعام 2020 إلى 333% مقابل سنة 2019.

وساهمت المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، التي كان لها بالغ الأثر في تحفيز قطاع الأعمال والتقليل من الآثار الاقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى مؤشرات تعافي القطاع الاقتصادي في الدولة، في ارتفاع معدلات نمو رخص الأعمال والرخص الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020 بنسبة 17 %، وبلغ ارتفاع معدلات رخص المتاجرة الإلكترونية خلال نفس الفترة 106%.

وأكد المجلس أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في اكتشاف الفضاء عزز مكانتها في مصاف الدول العالمية، وإرسال الرحلة الاكتشافية الأولى من نوعها عربياً لكوكب المريخ يمثل إنجازاً علمياً يضاف لسجل الدولة، وتمنى المجلس كل التوفيق لفريق مسبار الأمل في تحقيق أهدافه.

كفاءة

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني لعام 2020، مبيناً جهود الدائرة في الارتقاء بقطاع النقل الجوي في الإمارة وتطويره، والحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع عمليات الطيران المدني.

بالإضافة إلى تبنيها عدداً من المبادرات التي تساهم في تعزيز أداء كفاءة الموارد البشرية ضمن بيئة عمل تنافسية وإبداعية. وأشار التقرير إلى ما حققته الدائرة من إنجازات خلال جائحة «كوفيد 19». وتناول التقرير إحصائيات حركة المسافرين والشحن الجوي والرخص التجارية وحقوق النقل.

الشارقة للطفولة المبكرة

واعتمد المجلس برنامج الشارقة للطفولة المبكرة والمتضمن مجموعة من القوانين والتوجيهات الإدارية والتنظيمية وخلاصة منهجيات تربوية تنظم عمل الحضانات، وتوضح الجوانب التعليمية والتربوية وطرق قياسها التي تختص بالطفل من 3 شهور إلى سن الـ 4.

ويهدف البرنامج إلى إعداد منظومة شاملة وموحدة للأنظمة الخاصة بدور الحضانات الحكومية بإمارة الشارقة، وتوحيد معايير التعلم والسلوك النموذجي للأطفال على مستوى الحضانات، ورفع جودة مستوى البرامج على نحو تكاملي.

احتفالات

واطلع المجلس على تقرير لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، والمتضمن كافة الفعاليات والأنشطة التراثية والتعريفية لاحتفالات اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أقيمت في إمارة الشارقة. وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

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