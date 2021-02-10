خولة السويدي: مسبار الأمل إنجاز تاريخي يعود بالخير والنفع على شعبنا والعالم

المصدر: أبوظبي - وام

هنأت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجازها التاريخي بنجاح رحلة مسبار الأمل بالوصول إلى مدار كوكب المريخ مستغرقاً 7 سنوات في التخطيط له والإعداد لهذه المهمة المتميزة والفريدة صاحبها جهد موصول وموثوق به في مركز محمد بن راشد للفضاء ليتواءم هذا الإنجاز العلمي مع مناسبة مرور 50 سنة على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: «إن هذا الإنجاز التاريخي التقني المتطور استكمل بأيدٍ وكفاءات وطنية ذات مستوى عالٍ من العلم والتدريب كأن ما أنجز الآن كان استجابة لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجاء هذا العمل الجسور من باب البر والوفاء له ولأفكاره المستنيرة فقد كانت أمانيه وخططه تسبق الزمان في بلوغ مراتب العلم والتقنيات التي توظف لسعادة شعبه والإنسانية جمعاء ومن ملامح اهتمامه رحمه الله استضافة رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج الذي يعد أول إنسان وطئت قدماه أرض القمر وها هي نظرته وأمنيته تتحققان بأمانة على يد الأوفياء البارين به».

وأوضحت الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي أن دولتنا الفتية وهي تأخذ بأسباب العلم والمعرفة والبحث العلمي لتدرك تماماً أن هذه الخطوة هي حلقة في سلسلة من الخطوات المدروسة بعناية وعمق لنيل المزيد من المعلومات غير المحدودة في الفضاء الشاسع والتي توظف في ما يعود بالخير والنفع لشعبنا والعالم.

وقالت: «بهذه الخطة الجسورة والهمم الوثابة والعزم الأكيد لا نملك إلا أن نثمن عالياً جهود وتطلعات قادتنا الغر الميامين على حرصهم ومتابعتهم كل ما يرفع من شأن البلاد ويحقق الخير والنماء والتقدم كما نهنئ شعبنا على هذا الإنجاز العلمي الهادف إلى سبر غور الفضاء ومعرفة مكوناته ونأمل أن تستمر هذه المسيرة تتناولها الأجيال جيلاً بعد جيل فالمعرفة قوة خيرة ميسمها مسبار الأمل ينعم بنتاجها الجميع».

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