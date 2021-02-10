الحجرف يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ

المصدر: وام

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومةً وشعباً، على وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.

وأعرب الدكتور الحجرف - في بيان الليلة - عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز العظيم، كما عبر عن اعتزازه كون المسبار صُنِعَ بجهود إماراتية؛ لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك رسمياً خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على أن هذا الإنجاز يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون، وهم يشهدون هذه الإنجازات التاريخية التي تبرهن على قدرة الكفاءات الخليجية لتحقيق الطموحات بما ينسجم وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الرقي والازدهار.

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