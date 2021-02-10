عالم فضاء أمريكي: وصول الإمارات للمريخ في 7 سنوات إنجاز كبير لها

المصدر: دبي ـ رامي عايش

قال مايكل ماير عالم الفضاء الأمريكي الرائد في برنامج استكشاف المريخ إن وصول الإمارات في الوصول إلى الكوكب الأحمر، بعد نحو سبع سنوات من العمل الدؤوب والإصرار إنجاز كبير لها، مشيداً بأداء وجهود وحرفية فريق عمل مسبار الأمل قبل وبعد إطلاقه.

وأضاف خلال استضافته على تلفزيون دبي ضمن موجة البث المفتوحة لتغطية فعاليات وصول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط لكوكب المريخ: «ما وصلت إليه الإمارات اليوم نجاح كبير لها وإعلان صريح بانضمامها وبجدارة إلى نادي الدول الفضائية».

وشدد على أن هذا الإنجاز النوعي والتاريخي لأول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر، يؤكد أن لدى الإمارات خطة وهدفاً واضحين، وأنها استثمرت وقتها بالشكل الأمثل ونظمت العمل، لبلوغ الهدف وإنجاح المهمة التي واجهت الكثير من التحديات الداخلية والخارجية.

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