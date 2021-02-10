واكاتا: الإمارات تحدت الزمن بإنجاز مهام فضائية تخدم البشرية

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

أكد الدكتور كويتشي واكاتا، رائد الفضاء الياباني نائب رئيس الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، وعضو اللجنة الاستشارية لوكالة الفضاء الإماراتية، أن دولة الإمارات تحدت الزمن بإنجاز مهام فضائية تخدم البشرية وأن وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، بمثابة فخر له على المستوى الشخصي.

ووكالة اليابان للفضاء التي عملت مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومشيراً إلى التعاون الوثيق بين البلدين بإطلاق مسبار الأمل من محطة الإطلاق باليابان، ومشيداً بالمشروع الإماراتي للفضاء الذي أنجز العديد من المهمات الفضائية في وقت قصير، وأنه سيعزز حلقة البحث العلمي.

وأضاف: الإمارات أنجزت العديد من مهام الفضاء والتي بدأت بإطلاق العديد من الأقمار الصناعية، ومؤخراً إطلاق مشروع مسبار الأمل في فترة وجيزة وهي 6 سنوات، وهذا الأمر بمثابة تحدٍ كبير نجحت فيه الكوادر الإماراتية.

بيانات

بدوره، قال د. حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية: إن مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات، ليس حكراً على الإمارات بل لخدمة البشرية والإنسانية، مشيراً إلى أن كل المهمات التي أطلقت عبر وكالات الفضاء الدولية إلى المريخ سواء أوروبية، أو أمريكية، أو روسية، وما صاحبها من بيانات ومعلومات كانت حكراً على وكالات هذه الدول، أما الإمارات فقد أعلنت أن ما يتم الحصول عليه من بيانات ومعلومات سيتم تبادله مع وكالات الفضاء ذات الاهتمام بالمجان، مما يؤكد على أن مسبار الأمل لخدمة البشرية والإنسانية.

وقال مستشار وكالة الفضاء الروسية: إن لحظات دخول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ مرت عليه صعبة وثقيلة، بالرغم أنه شارك في العديد من مهام إطلاق سابقة، ومشيراً إلى أن الإنجاز فخر للعرب والعالم أجمع، واليوم تسطر الإمارات صفحة مضيئة في صفحات التاريخ، حيث تستعيد معه الحضارة العربية والعالم العربي مكانة قد فقدها عبر مئات السنين.

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