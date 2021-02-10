وزير باكستاني: مسبار الأمل مفخرة الأمة الإسلامية

المصدر: إسلام آباد - وام

أعرب وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني تشودري فهد حسين عن فخره بـ «الإنجاز الذي يشرّف الأمة الإسلامية» مع وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.

وقال: «إن مسبار الأمل يعد المهمة العربية الأولى الهادفة إلى استكشاف كوكب المريخ، مما يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى الكوكب الأحمر».

وأضاف: «إنه يوم عظيم لنا جميعاً، وبالأخص للأمة الإسلامية. فقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة فخر الأمة الإسلامية جمعاء». ولفت إلى أن هذه المهمة تسهم في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات وكذلك في العالم الإسلامي.

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