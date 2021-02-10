ابن بيه يهنىء قيادة وشعب الإمارات بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى مداره حول المريخ

المصدر: وام

هنأ معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات على نجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى مداره حول المريخ.

وقال ابن بيه - في تصريح له بهذه المناسبة - إن نجاح هذه المهمة يعطي لأمتنا العربية والإسلامية نموذجاً ودرسا عمليا في الطموح والسعي للبناء والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف إن رمزية هذا الحدث تبعث على التفاؤل وتبشر بأمل كبير في مستقبل مزدهر للعالم العربي في العودة إلى الريادة العلمية والحضارية لمصلحة الإنسانية.

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