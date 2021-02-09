سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بمناسبة وصول مسبار الأمل

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والشعب الإماراتي العزيز على وصول "مسبار الأمل" إلى المدار الخاص به على كوكب المريخ.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان سمو الأمير سلطان اعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيضاف إلى سجل الأمارات الحافل بالإنجازات، ويعزز موقعها المهم على خارطة الدول المهتمة والمتقدمة في هذا الشأن, مؤكداً دعم المملكة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء, متمنياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والسداد، وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه :" إن هذا الطموح لم يكن وليد اليوم وإنما كان منذ عام 1986 عندما التقيت الشيخ زايد " رحمه الله " وكان يتحدث عن الفضاء ويذكر أدق التفاصيل، وكان له طموح كبير بنى على أساسه أجيال وطموحات ومبادرات أسهمت في تحقيق هذا الحلم".

وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أن الهدف الأساس هو الجذب العلمي لأن هناك مجموعات كبيرة من الذين عملوا وتابعوا والذين سيتابعون هذا الحدث ويطمحون عندما يتابعون هذا الإنجاز الكبير وهذا الشي يُلهم الأجيال، وهذه التجربة والدراسات التي ستحصل من المسبار ستحاكي الكواكب الأخرى والعلوم الجديدة التي ستؤثر على مجال كوكب الأرض، وتساعد على الاستثمار في المسار العلمي.

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