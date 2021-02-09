السيسي يقدم التحية للإمارات قيادةً و شعباً بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى المريخ

المصدر: وام

قدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لتجربة مسبار الامل في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن.

وقال مساء اليوم "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

واضاف: لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل.

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