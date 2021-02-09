ميثاء الشامسي تبحث التعاون مع السفير التونسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة في إطار توثيق العلاقات بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفير التونسي، وتمنت له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال المرأة ورعاية الأسرة.

واستعرضت معاليها الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها سواء في بناء الأجيال أو في المشاركة في مجالات التنمية المستدامة كافة.

من جانبه، أشاد السفير معز بنميم بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، كما ثمّن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة، خاصة في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، توجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالشكر إلى السفير التونسي على زيارته، آملة في مواصلة التعاون المشترك البنّاء بين الطرفين، بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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