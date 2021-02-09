فاروق الباز: الحمد لله وصلنا المريخ بعقول إماراتية

المصدر: دبي-رامي عايش

عبر فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن وعضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، عن سعادته وفخره بالإنجاز التاريخي والعلمي لدولة الإمارات بنجاح دخول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط لكوكب المريخ.

وقال الباز في اتصال هاتفي مع تلفزيون دبي خلال الموجة المفتوحة التي واكبت وصول المسبار إلى مداره "الحمد لله وصلنا للمريخ بسواعد وعقول إماراتية أثبتت لنا أن هذه الدولة تستطيع أن تفعل المستحيل، وهذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ، لأن مسبار الأمل أول مركبة فضائية عربية تصل إلى المريخ بتوقيع إماراتي وبخبرات هندسية مواطنة تشكل نموذجاً للشباب العربي في الحلم والطموح".

وأعرب عالم الفضاء المصري عن ثقته بقدرة الإمارات على دخول السباق العلمي العالمي لإيصال البشر إلى الكوكب الأحمر خلال العقود المقبلة، من خلال مشروع "المريخ 2017"، الذي يتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية مواطنة في مجال استكشاف "الكوكب الجار للأرض".

وقال:" وصول مسبار الأمل الى المريخ في هذا الوقت أمر مهم، يعكس ذكاء القيادة الرشيدة لدولة الامارات التي تقف خلف هذه المشاريع الفضائية العملاقة التي لم تسبقها اليها أي دولة عربية من قبل، فاستكشاف المريخ أمر في غاية الأهمية لدراسة مدى إمكانية عيش البشر عليه، وكلي ثقة أن الإمارات قادرة على تحقيق ما وعدت به باستيطان الكوكب الأحمر خلال العقود المقبلة".

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