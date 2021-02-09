حاكم أم القيوين: مسبار الأمل فخر لكل العرب

المصدر: وام

رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات ، بمناسبة نجاح المهمة التاريخية "مسبار الأمل" لاكتشاف كوكب المريخ.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين في تصريح له بهذه المناسبة : "مسبار الأمل" حقق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بالوصول إلى الفضاء، حيث قامت القيادة الرشيدة بالسير على خطى الشيخ زايد وعملت على تأهيل الكوادر الوطنية التي أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع مسبار الأمل، والذي يشكل ترجمة حقيقية لرؤية قادة الدولة بأن لا شيء مستحيلا، هذا الشعار الذي حمله المسبار معه إلى الفضاء الخارجي.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن مشروع "مسبار الأمل" يعد محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة الإمارات التي تميزت بها عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات.

وأشار صاحب السمو حاكم أم القيوين أن استكشاف كوكب المريخ عبر "مسبار الأمل" الإماراتي، يعد فخراً لكل العرب، وإنجازاً علمياً يحلق باسم دولة الإمارات عالياً بين جميع الأمم، ويؤكد أن مجالات علوم الفضاء وشتى العلوم ليست حكراً على أحد بل هي باب مفتوح لكل الطامحين والمبتكرين والمجتهدين، وهذا ما أكده أبناء الإمارات الذين عملوا على إطلاق المسبار .

وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي سيشكل نقلة نوعية في دراسة علوم الفضاء وتعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في تطوير المعرفة البشرية والمشاركة الفاعلة في دعم الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية التي ستقود الى اكتشافات علمية كبيرة قد تكون سبباً في إحداث تغييرات كبرى في طبيعة حياتنا على كوكب الأرض.

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