عبدالله بن سالم القاسمي: إنجاز علمي متفرد هدفه الإنسان والارتقاء بعلومه

المصدر: الشارقة - البيان

رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية وإلى الإنسانية جمعاء، بمناسبة نجاح دخول مسبار الأمل مساره المحدد حول كوكب المريخ.

وقال سموه: «هذه اللحظة العظيمة من تاريخ دولتنا وتاريخ العالمين العربي والإسلامي قد تابعنا أدق تفاصيلها وكان توكلنا على الله تعالى في نجاحها كبير وثقتنا بجهود أبنائنا وتحقيقهم المأمول منهم بلا حدود، وها هم يسطرون بسواعدهم إنجازاً علمياً متفرداً، هدفه الإنسان والارتقاء بعلومه ومعرفته في مجالات الفضاء».

واختتم سموه: «مسبار الأمل هو أملنا وأمل الأجيال القادمة من بعدنا لمواصلة البناء والعطاء ولخدمة هذه الأرض الطيبة على نهج وخطى مؤسسي اتحادها وباني نهضتها الأولى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز