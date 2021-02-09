بأبيات للمتنبي .. "المثابرة" تهنئ مسبار الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة جميلة، نشر حساب بعثة المركبة المتجولة "المثابرة" التابعة لوكالة ناسا الفضائية تهنئة لبعثة مسبار الأمل قائلاً: عزيزي مسبار الأمل تهانينا للوصول لكوكب المريخ، نصيغها بأبيات للشاعر المتنبي:

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ

فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ

ووصل مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر اليوم الثلاثاء ونجح في الدخول إلى مداره بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، قطعت خلالها 494 مليون كيلومتر، مما سمح له بالبدء في إرسال بيانات عن مناخ المريخ وغلافه الجوي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز