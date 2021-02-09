ولي عهد الشارقة: الإمارات سطرت تاريخاً جديداً من الإنجازات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أنه ببلوغ مسبار الأمل مداره المحدد حول كوكب المريخ سطرت دولة الإمارات العربية المتحدة لها وللأمتين العربية والإسلامية تاريخاً جديداً من الإنجازات.

وأضاف سموه: «إنجاز معينه ومبعثه رؤى المؤسسين الأوائل لاتحاد هذه الدولة الفتية، إنجاز قام بعقول وسواعد أبناء الوطن ولخدمة البشرية قاطبة في مجال علوم وأبحاث الفضاء».

تهانٍ

وتابع سموه: «بهذا المنجز التاريخي العلمي نتقدم بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات وشعوب العالمين العربي والإسلامي وإلى الإنسانية جمعاء».

واختتم سموه: «ندعو أبناءنا وبناتنا للاستفادة قدر المستطاع من هذا المنجز الذي بلا شك سيخدم ببحوثه ونتائجه العالم بأسره، والاعتزاز والافتخار به، وإدراك مدى أهميته في صنع المعرفة العلمية لجانب مهم من كوننا الوسيع».

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