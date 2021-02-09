حاكم الشارقة: وصول مسبار الأمل منعطف تاريخي مهم في مسيرة العلوم والمعارف العالمية

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لا حدود له، ومساعيها المباركة في خدمة البشرية كان شغلها الشاغل منذ قيام اتحادها قبل 50 عاما من اليوم، وكان الإنسان هو محور اهتمامها واساس تنميتها، فقد أدركت الإمارات مبكراً أن الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والقدرات البشرية، وقد أثبت أبنائها وبناتها أن رهان القادة المؤسسين رحمهم الله بهم كان في محله، فها هم اليوم يرفعون راية الدولة والعرب إلى الفضاء وينقشون اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ الفضاء كأول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وقال سموه " إننا لنفخر بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، كونه سيشكل منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة العلوم والمعارف العالمية ويقدم خدمات جليلة للبشرية والعلماء والباحثين وطلبة العلم من مختلف أقطار العالم".

وبهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية".

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