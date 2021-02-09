محمد بن راشد: نجاح مسبار الأمل إيذان ببدء احتفالات دولتنا بيوبيلها الذهبي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وللبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك لشعب الإمارات. نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية. نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي. مرحلة عنوانها الثقة. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب".

وأكد سموه أن وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين ويوبيلها الذهبي، قائلاً: "وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين.. باليوبيل الذهبي.. احتفالاتنا مختلفة.. علمية.. حضارية.. ملهمة.. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم".

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