محمد بن زايد: وصول مسبار الأمل إلى المريخ لحظة تحول كبرى في تاريخنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مناسبة وصول مسبار الأمل إلى المريخ تمثل يوماً وطنياً ثانياً في الإمارات، موضحاً أن تسليح شبابنا بالمعرفة أهم إنجاز عربي في العصر الحديث.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي..إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد " طيب الله ثراه "..كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم".

وأضاف سموه: "وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة.

وتابع سموه: "فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".

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