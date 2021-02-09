حمدان بن راشد: اليوم حققنا حلم الوالد المؤسس

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الإمارات حققت بوصول مسبار الأمل إلى المريخ حلم الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال سموه، اليوم: "نحقق اليوم بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وطموح أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حلم الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، ونثبت للعالم أجمع أن لا شيء مستحيل في قاموس الدولة وشعبها".

وأضاف سموه: "يؤكد وصول مسبار الأمل إلى المريخ أن رهان القيادة الرشيدة على الاستثمار بالإنسان كان ناجحاً حيث منحتهم أولوية واهتماماً كبيرين انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقدراتهم وإمكاناتهم لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا وبناء مستقبل مشرق ومزدهر لأبناء الإمارات والأمة العربية والإسلامية بأسرها أساسه العلم والابتكار والإبداع".

وتابع سموه: "إن الوصول للمريخ هو فرصة جديدة للعرب والمسلمين لاستعادة الحضور العالمي ورسالة أمل إماراتية للجيل الجديد في عالمنا العربي لتعزيز ثقتهم بنفسهم والانطلاق نحو غد أفضل لا يعرف المستحيل".

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