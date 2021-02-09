إعفاء المواطنين والمقيمين من أصحاب الإقامات السارية من رسوم فحص "بي سي آر"

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إعفاء المواطنين والمقيمين من أصحاب الإقامات السارية من رسوم خدمة فحص "بي سي آر" أو ما يعرف بمسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم 21 لسنة 2021 بهذا الشأن، أكد فيه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في السابع من شهر فبراير الجاري (الأحد الماضي).

وأشار القرار إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على مقتضيات الصحة العامة، ويُبلَّغ به من يلزم لتنفيذ أحكامه.

ويطبَّق هذا القرار على مراكز الرعاية الصحية والمرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تقدم خدمات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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