خلفان بالهول: نختبر المحاكم الفضائية لتكون الإمارات سباقة في هذا المجال

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقل، أن المؤسسة تواصل مع محاكم مركز دبي المالي العالمي دراسة الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء، لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بهذا القطاع.

وأكد بالهول، خلال استضافته في تلفزيون دبي الذي واكب إنجاز مسبار الأمل رحلته للمريخ في موجة بث مفتوحة، أن التفكير في النزاعات الفضائية المتوقع حدوثها في المستقبل يعكس النظرة الثاقبة لقيادة دولة الإمارات واستشرافها للمستقبل وقبولها التحدي والمخاطرة وخوض التجارب الجديدة، مشيراً إلى المخاطرات العديدة التي انخرط فيها الآباء المؤسسون في مشاريع عملاقة كثيرة منذ بداية الاتحاد، وخروجهم منها منتصرين.

وقال: "يجب أن نستعد من الآن للمحاكم الفضائية حتى نكون سباقين ورائدين في هذا المجال، وعليه فنحن نواصل اختباراتنا لهذه المحاكم كي نكون مستعدين لعبور المستقبل بثقة وجاهزية ورؤية واسعة لما سيكون عليه ذلك المستقبل".

وأشار بالهول إلى أن افتتاح متحف المستقبل سيتزامن مع افتتاح إكسبو دبي 2020، مؤكداً أن هذا المتحف هو بداية قصة إنشاء مؤسسة دبي للمستقبل التي ستكون حليفاً استراتيجياً للمشاريع الفضائية.

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