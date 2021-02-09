سارة الأميري: وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ حدث تاريخي
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن الحدث الذي تشهده اليوم دولة الإمارات مع وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ يمثل حدثاً تاريخياً في تاريخنا وتاريخ كل شعوب المنطقة.
وقالت معاليها، خلال شرح تفصيلي لمرحلة دخول مسبار الأمل مدار المريخ، إننا اليوم نشهد لحظة تجرأت فيها دولة الإمارات أن تدخل مهمة نعرف أن نسب النجاح فيها 50%.
وأضافت أن الدقائق القليلة المقبلة تفصلنا عن تحقيق حلم أكثر من 200 من شباب وشابات الإمارات.
وأوضحت أن 6 سنوات من العمل والمثابرة لمهندسي ومهندسات وباحثي دولة الإمارات سبقت لحظة الوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها اليوم.
معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف #المريخ «مسبار الأمل»— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 9, 2021
تشرح بشكل مفصل طريقة سير رحلة المسبار واحتمالية وصوله إلى المريخ@SarahAmiri1 @HopeMarsMission #الامارات #مسبار_الأمل #العرب_إلى_المريخ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Uxs67ejXZR