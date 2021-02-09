سهيل المزروعي: وضعنا خطوة على درب الإنجاز

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات وضعت خطوة على درب الإنجاز، وأن مشروع مسبار الأمل مجرد بداية لمشاريع فضائية قادمة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هي غرس الفكر المستقبلي، بجميع أبعاده الحاضرة والبعيدة، ليس فقط لأبناء الإمارات بل للعالمين العربي والإسلامي.

وقال معاليه للبث المباشر لقناة أبوظبي إن مجرد الاقتراب من المريخ هو إنجاز سواء نجحت المهمة أو لم نوفق، متمنياً نجاح المهمة وتحقيق إنجاز علمي للبشرية، ولافتاً إلى الفوائد العديدة لمشروع مسبار الأمل "العلمية والاقتصادية والاجتماعية" وأبرزها تصنيع أكثر من 66 قطعة للمسبار في الإمارات، بالإضافة إلى اختصار زمن المشروع إلى 6 سنوات، وبميزانية مخفضة قدرت بـ 200 مليون دولار، وهي أقل الميزانيات المرصودة لاكتشاف الكوكب الأحمر، وتأهيل جيل علمي شاب.

وأوضح معاليه أن المعلومات والبيانات التي سترسل في حال نجاح المهمة ستكمل جهود البعثات السابقة للدول التي سبقت ونفذت مهمات إلى المريخ، وستزود 200 جامعة ومركز بحثي بمعلومات وبيانات ستفيد البشرية في اكتشاف الكوكب الأحمر، مما يجعل الإمارات دولة فاعلة ونشطة في علوم المستقبل.

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