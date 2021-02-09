شؤون الضواحي والقرى بالشارقة تحدث التدابير الاحترازية للمناسبات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى عن أبرز تحديث للتعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المناسبات الاجتماعية في المنازل ومجالس الضواحي، وذلك في إطار تنسيقها مع لجنة الشارقة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قصرت حضور المناسبات المنزلية ومناسبات الضواحي على 10 أشخاص فقط.

وأكد خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أن ذلك الإعلان يأتي ضمن التدابير الاحترازية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من تضافر الجهود وضمان استعداد أفراد المجتمع وتعاونهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

التزام

وحثت الدائرة جميع أفراد المجتمع في الشارقة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باستمرار والتباعد الجسدي واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بهذا الخصوص، وأشارت دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن تلك التحديثات تتضمن إقامة المناسبات والأفراح بواقع 10 أشخاص فقط في مكان الحفل سواء بالمنزل أو مجلس الضاحية بفاصل 4 أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية.

تشديد

وشددت الدائرة على ضرورة تجنب السلام باليد والعناق والتقبيل والسلام بالأنف والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، وألزمت الدائرة أهمية ارتداء الكمامات في فترة الحفل إلى جانب توفير أدوات التعقيم.

حرص

وبدوره أكد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية عزم مجلس ضاحية الخالدية تعزيز دوره المجتمعي مع الأهالي كافة والتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المختصة كافة لوصول مختلف الخدمات إليهم وفي منازلهم ولا سيما لقاح «كوفيد - 19» داعياً أهالي الضاحية إلى سرعة التواصل عبر الرقم المجاني للدائرة وطلب خدمة التطعيم ليتم تحديد موعد تقديم اللقاح سواء لكبار المواطنين أو لذويهم من المقيمين معهم في المسكن، مشيداً بحرص الدائرة على تطعيم الآباء والأمهات من كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين؛ والموجودين معهم من ذويهم والفئات المساندة لهم وإيصال التطعيم إليهم في منازلهم من خلال التواصل على الرقم المجاني والذي يأتي في إطار الحرص المشترك والانسجام مع توجيهات القيادة الرشيدة إلى توفير أفضل الخدمات لهذه الفئات لتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتيسير تلقي التطعيم لهم ولذويهم في منازلهم.

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