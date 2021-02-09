الشارقة تحدث التدابير الاحترازية للمناسبات المنزلية والمجالس

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى اليوم عن تحديث للتعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المناسبات الاجتماعية في المنازل ومجالس الضواحي ، وذلك في إطار تنسيقها مع لجنة الشارقة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قصرت حضور المناسبات المنزلية ومناسبات الضواحي على 10 أشخاص فقط.

وأكد خميس سالم السويدي رئيس دائرة شئون الضواحي والقرى أن ذلك الإعلان يأتي ضمن التدابير الاحترازية الرامية لوقف انتشار فيروس كوفيد 19 ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من تضافر الجهود وضمان استعداد أفراد المجتمع وتعاونهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

التزام

وحثت الدائرة جميع أفراد المجتمع في الشارقة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باستمرار والتباعد الجسدي واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، وأشارت دائرة شؤون الضواحي والقرى بأن تلك التحديثات تتضمن إقامة المناسبات والأفراح بواقع (10) أشخاص فقط في مكان الحفل سواءً بالمنزل أو مجلس الضاحية بفاصل (4) أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية.

تشديد

وشددت الدائرة بضرورة تجنب السلام باليد والعناق والتقبيل والسلام بالأنف والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، وألزمت الدائرة بأهمية ارتداء الكمامات خلال فترة الحفل بجانب توفير أدوات التعقيم، والجدير بالذكر أن الدائرة اتخذت بحكم مسؤولياتها من خلال مجالس الضواحي في توجيه المجتمع بتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والدعوة بأهمية الالتزام بتطبيق القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة وإمارة الشارقة وذلك حرصاً منها على سلامة الجميع.

حرص

بدوره أكد خلفان سعيد المري على عزم مجلس ضاحية الخالدية لتعزيز دوره المجتمعي مع كافة الاهالي والتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية وكافة الجهات المختصة لوصول مختلف الخدمات إليهم وفي منازلهم لاسيما لقاح ( كوفيد 19 )، داعيا أهالي الضاحية إلى سرعة التواصل عبر الرقم المجاني للدائرة وطلب خدمة التطعيم ليتم تحديد موعد تقديم اللقاح سواء لكبار المواطنين أو لذويهم من المقيمين معهم في المسكن، مشيدا بحرص الدائرة على تطعيم الآباء والأمهات من كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين؛ والمتواجدين معهم من ذويهم والفئات المساندة لهم وإيصال التطعيم إليهم في منازلهم من خلال التواصل على الرقم المجاني والذي يأتي في إطار الحرص المشترك والانسجام مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لهذه الفئات لتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتيسير تلقي التطعيم لهم ولذويهم في منازلهم.

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