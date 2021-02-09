تسهيلات من "طرق دبي" لشركات مقدمي خدمة "عونك" لنقل الحالات المرضية غير الطارئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن عدد من التسهيلات الجديدة للشركات الراغبة في التقديم على خدمة "عونك" الخاصة بنقل الركاب من ذوي الحالات المرضية غير الطارئة التي لا تستدعي طلب سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز والجهات الطبية، إلى جانب نقل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مُيسّرة تسهم في راحة وإسعاد الشرائح المعنية.

وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تُعنى أيضاً بالمريض الذي أجريت له عملية في المستشفى، ويتطلب علاجه استكمال راحته في المنزل، والمريض الذي تم تقييمه من قبل الطبيب وتقرر نقله إلى أحد المستشفيات لمتابعة العلاج، إلى جانب الحالات المرضية التي تحتاج إلى نقلها من مستشفى إلى مستشفى آخر بناء على توصية طبية، وكذلك المريض الذي يرغب في الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات من وإلى مقر الإقامة لمراجعة الطبيب، إلى جانب أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين في دبي مقابل رسوم يدفعها أصحاب الحالات للشركة المعنية، وإنه تم تقديم عدة تسهيلات للشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط مقارنة بالشروط التي كانت معتمدة حين تم إطلاق الخدمة في عام 2014، حيث أصبح التقديم عليها الآن دون رسوم شهرية على كل مركبة كما كان من قبل، كما تم تخفيض الحد الأدنى من المركبات لهذا النشاط من 10 مركبات إلى مركبتين فقط، وإن تقديم الشركات على خدمة "عونك" بات يتم عبر تصريح بدلاً من عقود امتياز كما في السابق، موضحاً أن التقديم يتم عبر إيميل مراسلات murasalat@rta.ae بعد توفير البيانات اللازمة من مقدم الطلب، ليتوجه بعد ذلك لإدارة أنشطة النقل التجارية بالهيئة ليحصل على التصريح المطلوب بعد استيفاء الشروط المعتمدة ليتوجه بعدها إلى "اقتصادية دبي" للحصول على الترخيص.

وأضاف شاكري أنه يجب أن تتوفر بالمركبات محل النشاط، كرسي متحرك مزود بأحزمة تضمن توازن الحالة المنقولة، إلى جانب توفير مهبط ومصعد لسهولة دخول وخروج الشخص المعني، موضحاً أن الفرق بين مركبات الأجرة العادية ومركبات خدمة "عونك" هو عدم أن مركبات الأجرة لا تضمن توفر كراسي متحركة أو مهابط ومصاعد لحركة أصحاب الحالات المعنيين بالمركبة، مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي ترجمة لاهتمام الهيئة بشرائح المجتمع من فئة أصحاب الحالات المرضية غير الطارئة وكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، الذين لهم حقوق وواجبات كاملة، حيث يتطلب من أفراد المجتمع كافة الاهتمام بهم، وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ويمكنهم طلب الخدمة عن طريق موقع الهيئة أو الاتصال بمركز الاتصال 8009090 الذي تتوفر لديه المعلومات كافة عن الشركات المعتمدة في هذا النشاط.

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