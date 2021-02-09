شاهد.. دول عربية تضيء معالمها باللون الأحمر تزامناً مع وصول مسبار الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أضاءت دول عربية وخليجية شوارعها ومعالمها بلون كوكب المريخ دعماً للمشروع العربي الأول لاستكشاف الكوكب الأحمر.

واكتست مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بلون المريخ دعماً لمشروع المسبار.

وأضاء العراق المتحف العراقي باللون الأحمر دعماً للإمارات في رحلتها التاريخية لاستكشاف المريخ.

كما أضاءت الأردن شوارعها ومعالمها باللون الأحمر تزامناً مع وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ.

وبدأ مسبار الأمل مرحلة الاقتراب من مدار المريخ، يوم 29 ديسمبر الماضي، حيث ركز فريق العمل خلالها على تجهيز جميع أنظمة المسبار، استعداداً لإدخال المسبار في مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر بشكل آمن، اليوم، التاسع من فبراير، حيث تجهز المسبار للاقتراب من المريخ بسرعة محددة، وزاوية انحراف دقيقة، حتى يتمكن من الدخول إلى مدار الكوكب الأحمر.

أبراج #الكويت تضيء باللون الأحمر دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ. تابعوا الحدث اليوم الساعة 7:00 مساءً، عبر الرابط ⁦https://t.co/1OXy4S5H6I⁩ ⁧#العرب_إلى_المريخ⁩ ⁧#لا_شيء_مستحيل ⁩ ⁧#بالتوفيق_مسبار_الأمل⁩ 🤲🚀🔴 pic.twitter.com/7AcniuuEV7 — الإمارات - لا شيء مستحيل (@TheEmirates) February 9, 2021

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