محمد بن راشد: الإمارات تتعامل مع الجائحة بخطط مدروسة

المصدر: دبي ــ وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الدول من أجل محاصرة وباء «كوفيد 19».

مشيراً سموه إلى أن الإمارات تتعامل مع هذه الجائحة بتأنٍّ وخطط مدروسة، وتفتح أبواب الوقاية والتطعيم لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها مجاناً ودون تمييز، وتمد في الوقت عينه يدها لمساعدة الدول المحتاجة بالأدوية واللقاحات والمواد اللوجستية، لتمكينها من مجابهة الفيروس وحصاره.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي، قبل ظهر أمس، أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، والوفد المرافق لها.

وأعرب سموه عن ثقته وأمله في الله، بتجاوز هذه المحنة التي تأثر بها سلباً الاقتصاد العالمي والتواصل الاجتماعي والثقافي بين البشر على مختلف مشاربهم ومذاهبهم.

وأكدت الوزيرة الإسبانية مشاركة بلادها في إكسبو دبي رغم الظروف الطارئة، إيماناً منها بأهمية إعادة دوران عجلة الاقتصاد العالمي وإنعاشه من جديد، ووصفت هذا الحدث بنور الأمل في نهاية نفق مظلم.

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