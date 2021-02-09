نهيان بن مبارك يفتتح منتدى الأخوة الإنسانية بعيون شبابية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش منتدى الأخوة الإنسانية بعيون شبابية الذي أطلقته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مركز الشباب العربي ومركز أبوظبي للشباب في إطار أنشطة «مهرجان الأخوة الإنسانية»، بحضور ومشاركة معالي شما المزروعي وزير الدولة للشباب، والدكتورة دينا عساف منسق الأمم المتحدة، وقيادات شبابية من 16 دولة عربية تحمل رؤية جديدة، ومبادرات طموحة لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية في الوطن العربي والعالم.

وقال معالي الشيخ نهيان في كلمته الافتتاحية موجهاً حديثه للشباب المشاركين «يسرني كثيراً أن أكون معكم في هذا المنتدى الذي أعتز به كثيراً لأنكم شباب هذه الأمة، وتمثلون الأساس القوي لآمالنا وتطلعاتنا في الحاضر والمستقبل.

وأفخر بما تمثلونه من قيادات واعدة وطموحات مأمولة، وبما لديكم من وعي وذكاء ومبادرة وما تتمتعون به من عزم وتصميم للإسهام في تشكيل معالم الحاضر وآفاق المستقبل لما فيه الخير للمجتمع والإنسان». وحول دور الشباب في تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، أكدت معالي شما المزروعي أن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافاً من قبل دعاة التطرف؛ وهم في الوقت ذاته الدرع الواقي ضده.

مؤكدة أن الأخوّة الإنسانية هي لغة التعايش والسلام، وإيمان الشباب بمبادئ التآخي والتعايش واحترام الآخر هو الجسر الذي سيربط الشعوب ببعضها ويبني مجتمعات متماسكة تُقدّر الإنسان وتحفظ كرامته وتعمل على سعادته. أما الدكتورة دينا عساف فتناولت في كلمتها معالم التجربة الإماراتية في الأخوة الإنسانية، وجهود الأمم المتحدة بالتعاون مع الإمارات لتفعيل دور الشباب في نبذ ومواجهة التطرف بجميع أشكاله.

فرسان التسامح

وفي سياق متصل أطلقت وزارة التسامح والتعايش أمس نسخة خاصة من برنامج فرسان التسامح تحت عنوان «فارس الأخوة الإنسانية، وهو برنامج تدريبي تنظمه الوزارة على هامش فعاليات «مهرجان الأخوة الإنسانية» باللغتين العربية والانجليزية، وشارك به شباب من 50 دولة عربية وأجنبية، وركز البرنامج على تفعيل قيم الأخوّة الإنسانية من خلال إبراز أهم مفاتيح سمات الشخصية المتسامحة.

وقالت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش إن الوزارة حرصت منذ اليوم الأول للإعداد لمهرجان الأخوة الإنسانية على أن تتوجه برسالتها للشباب، ولذلك قدمت لهم العديد من البرامج.

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