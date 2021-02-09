تلفزيون دبي يواكب دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن تغطيته الإعلامية المتكاملة، وبثه التلفزيوني المباشر عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية، لمرحلة دخول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ في مهمته التاريخية الأولى لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك مواكبة لمشروع دولة الإمارات لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ.

وتحدث أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن الدور الريادي لتلفزيون دبي في مجال مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال برامجه المتنوعة وتغطياته التلفزيونية والإذاعية والرقمية على مدار دورات قنواته البرامجية التي لا تخلو من حضور لافت لمجموعة البرامج العلمية والثقافية.

والتي يقوم بإعدادها وتقديمها فريق إعلامي ومهني متخصص في هذا المجال، قائلاً إن تلفزيون دبي يؤكد على الدوام، التزامه الدائم وتماشي قنواته المتعددة مع رؤية الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، خاصة وأن اهتمام دولة الإمارات بهذه العلوم يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي عندما التقى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مع فريق وكالة «ناسا» المسؤول عن رحلة «أبولو» إلى القمر.

حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود، بداية من تأسيس شركة «الثريا للاتصالات» في العام 1997، وشركة الاتصالات الفضائية «ياه سات» في العام 2007، مروراً بإنشاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، وصولاً إلى انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، كأول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

العرب إلى المريخ

وفيما يتعلق بالتغطية المباشرة، قال علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام: «إن فرق العمل في مركز الأخبار بدأت في التحضير للعمل على مواكبة مرحلة دخول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ، بالتنسيق مع الزملاء في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء.

حيث قام فريق الإنتاج المسؤول عن التحضير للتغطية بالعمل لوضع خطة التغطية الإعلامية وتوزيع التكليفات على فريق العمل، كما تم عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى التنسيق المتواصل عبر الاتصالات المباشرة لتنفيذ هذه الخطة الإعلامية المتكاملة».

وأكد علي عبيد الهاملي، أن مركز الأخبار قام خلال الأيام الماضية بتقديم تقارير استباقية عن مشروع «مسبار الأمل» تم بثها خلال نشرات الأخبار، كما قام الأسبوع الماضي بإنتاج برنامج خاص تحت عنوان «مسبار الأمل» من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، استضاف عبر 3 حلقات خاصة، مجموعة من المسؤولين والإعلاميين والمختصين في مجال علوم الفضاء.

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