3.300.000 مركبة مسجلة بـ«سالك» في دبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

بلغ عدد المركبات المسجلة بنظام التعرفة المرورية في دبي «سالك» 3 ملايين و366 ألف مركبة بحسب آخر إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي أوضحت وجود متابعة مستمرة لرصد أعداد المركبات المسجلة في نظام «سالك».

وأوضحت الهيئة أن بطاقة «سالك» لم يطرأ عليها أي تغير منذ تدشينها، ولكن أجريت بعض التحديثات على طريقة تفعيلها في النظام.

حيث إنه في السابق كان يتعين على المتعاملين ممن يرغبون بشراء بطاقة «سالك» أن يقوموا بتعبئة بياناتهم وبيانات المركبة المراد تسجيلها في النظام من خلال نموذج اشتراك ورقي في أماكن بيع البطاقة، وأما في الوقت الحالي وتماشياً مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021»، قامت الهيئة بإلغاء الحاجة لتعبئة هذه النماذج، والاعتماد على استخدام القنوات الذكية المتعددة التي وفرتها الهيئة للمتعاملين لتفعيل بطاقة «سالك» الخاصة بهم وإنشاء حسابهم على نظام التعرفة المرورية.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة تفعيل وإضافة مركبة إلى حساب «سالك» متاحة بشكل إلكتروني للمتعاملين منذ عام 2009، هذا بالإضافة إلى أن جميع خدمات «سالك» مؤتمتة بالكامل منذ عام 2016، حيث بلغت نسبة عمليات «سالك» المنجزة من قبل المتعاملين بشكل إلكتروني في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 97% من إجمالي الطلبات.

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