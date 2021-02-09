«التغير المناخي» تطلق «أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية والتي تمتد في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وتقام فعاليات الدورة الأولى من الأسبوع «افتراضياً تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19، وضماناً للحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي تنظيم الأسبوع كتعزيز لمبدأ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطويراً لمنتدى المستحضرات البيطرية الدوائية الذي نظمته الوزارة سابقاً لعدد من الدورات ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الافتراضية لمناقشة موضوعات تطوير المنتجات البيطرية اعتماداً على توظيف أحدث التقنيات العالمية، والمعايير التنظيمية للطب البيطري.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع: «إن تنمية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها تمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التغير المناخي والبيئة ضمن هدفها الاستراتيجي لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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