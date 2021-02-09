«حماية المستهلك» يتلقى 151 شكوى في دبا الفجيرة العام الماضي

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن فترة الأعياد والمناسبات الرسمية هي أكثر الشهور التي شهدت شكاوى مخالفة.

حيث أشارت الإحصائيات الصادرة من قسم حماية المستهلك إلى تلقي 151 شكوى خلال العام الماضي من خلال 43 جولة تفتيشية، صدر عنها تسجيل 4 مخالفات وإنذار 33 مخالفاً وإغلاق 7 منشآت في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات في بيع منتجات استهلاكية تم التلاعب في تواريخها وأسعارها، وبيع بضائع مقلدة، مؤكداً أن البلدية استطاعت أن تعالج وتحل غالبية الشكاوى الصادرة.

وأشار اليماحي إلى أن إدارة الشؤون القانونية، وثقت في العام الماضي 5131 عقداً إيجارياً في مختلف أنحاء المدينة، حيث وصلت العقود السكنية حوالي 4402 عقد، و4229 عقداً تجارياً، بالإضافة إلى 437 عقداً صناعياً، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر وفق اللوائح والقوانين المعتمدة لضمان حقوق الطرفين، حيث ترجع الزيادة في نسبة تصديق العقود إلى مدى إلمام المستأجرين والمؤجرين بضرورة توثيق وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة الإيجارية.

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