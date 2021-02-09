بحث زيادة مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع المياه والطاقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه، سايمون بيني، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، في زيارة تعارفية بمناسبة تسلمه مهام منصبه مؤخراً. وتقدم معالي الطاير بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة تولي منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية البريطانية.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير على أهمية تعزيز أطر التعاون، وزيادة مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

ومن جهته، أشاد القنصل البريطاني بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي للارتقاء بقطاع الطاقة بالدولة وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، والتي أهلتها لتبوؤ مكانة متميزة على المستوى العالمي.

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