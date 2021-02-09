«محاكم دبي المالي» تمتلك هيئة قضائية عالمية المستوى

المصدر: دبي - البيان

أكد القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تخدم مجتمع الأعمال الدولي عبر تقديمها لهيئة قضائية عالمية المستوى.

وإلى جانب استقطابنا لنخبة من ألمع القضاة العالميين ذوي الخبرة، حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازاً جديداً تمثل بتعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين المتحلين بالخبرة متعددة التخصصات في القانون المدني والأنجلوساكسوني.

كما نفخر بكوننا أول محكمة في العالم تعيّن قاضية إماراتية في محكمة القانون الأنجلوساكسوني. وستتمم هذه التعيينات الهيئة القضائية المثيرة للإعجاب لمحكمتنا والمتشكلة من الخبرات المستقلة والرفيعة، والتي حازت ثقة واحترام مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

خبرة

ويتحلى القاضي اللورد أنجوس جليني بخبرة قضائية استثنائية، حيث تم استدعاؤه إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في عام 1974 وتم تعيينه مستشاراً للمملكة في إنجلترا وويلز في عام 1990. وفي عام 1992، تم استدعاء اللورد جليني إلى نقابة المحامين في أسكتلندا، حيث مارس مهنة المحاماة «إلى جانب إنجلترا وويلز»، حتى استدعائه إلى الهيئة القضائية في عام 2005 وتعيينه في محكمة الجلسة «أعلى محكمة مدنية في أسكتلندا» بمرتبة القاضي اللورد جليني. وفي عام 2016، تم تعيين اللورد جليني في المجلس الداخلي لمحاكم الجلسة «أي ما يعادل محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز».

ويتمتع القاضي السير بيتر جروس بمهنة قانونية متميزة على مدى أكثر من 40 عاماً. حيث تم تعيينه في محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز عام 2010 وكنائب لمدير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2011، وشغل منصب مدير القضاة خلال الفترة 2013-2015. وبعد تقاعده من محكمة الاستئناف، تم تعيين السير بيتر جروس رئيساً لمؤسسة سلين في عام 2019 المعنية بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.

تدريب

وتعيّن القاضي ناصر آل ناصر كمسؤول قضائي في محاكم مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر 2012. ثم أصبح في عام 2017 قاضي ومسجل محكمة الدعاوى الصغيرة. وهو أيضاً أول إماراتي ينضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي بتدريب أساسي في القانون الأنجلوساكسوني.

وكونها أول قاضية إماراتية يتم تعيينها في المحكمة الابتدائية لدى محاكم المركز، أصبحت القاضية مها المهيري أيضاً أول قاضية إماراتية في القانون الأنجلوساكسوني يتم تعيينها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانضمت المهيري في الأصل إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي عام 2012 كضابط متابعة القضايا ثم كمسؤول قضائي في عام 2013، قبل أن تصبح قاضية في محكمة الدعاوى الصغيرة عام 2017.

وأتم القضاة وموظفو السجل الإماراتيون أكثر من عقد من الزمان في برامج التدريب الدولية، وبرامج تطوير الذات، وصياغة قواعد عمل المحاكم، وقيادة إنشاء محكمة الدعاوى الصغيرة، والإشراف على قضايا تجارية ومدنية رئيسية، وإبرام علاقات عمل وثيقة مع كبرى المحاكم التجارية في المنطقة والعالم، والارتقاء بمعايير الخدمة ورفع مستوى الكفاءة الإدارية.

مبادرات

ومن بين العديد من المبادرات الجديدة الموضحة ضمن خطة عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي 2020 - 2021، تم طرح برنامج التوجيه للمحامين الإماراتيين، وكذلك مبادرة تطوير التوطين في سبيل التميز القضائي المصممة خصيصاً لإنجاز استراتيجية من 3 مستويات تتمثل بـ: زيادة عدد الإماراتيين داخل المؤسسة، وتطوير المواهب الموجودة والاحتفاظ بها، واحتضان المواهب الجديدة عن طريق البرامج الخاصة بخريجي الدراسات العليا.

وبناءً على المعطيات الواسعة من الجهات الممارسة والمعنية، ستعمل هذه البرامج على تطوير القوى العاملة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية لمحترفي المهن القانونية من الإماراتيين.

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