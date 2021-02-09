290 ألف زائر لـ«سفاري دبي» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

شهدت «دبي سفاري بارك» بعد إعادة افتتاحها في أكتوبر الماضي إقبالاً لافتاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية تجديد وتطوير شاملة تهدف إلى توسيع مرافق الحديقة وإثراء تجربة الزوار بشكل أكبر، مع اتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على سلامة الزوار.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «شهدت دبي سفاري بارك خلال الـ 3 أشهر الماضية إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد زوارها 290 ألف زائر، وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة، وتمتد الحديقة على مساحة كبيرة، تصل إلى 119 هكتاراً».

وأضاف: «قمنا بتنفيذ 13 تجربة تشغيل لـ 3 أشهر سبقت الافتتاح، وبمشاركة 7 آلاف شخص، وبلغ متوسط نسبة الرضا لديهم 93%، ولم يتم عرض جميع الحيوانات في تلك التجارب، وقمنا بإجراء التحسينات على بعض الملاحظات المسجلة، وفي الافتتاح تم عرض جميع الحيوانات أمام الزوار». وأوضح أنه تم إدخال بعض الخدمات الجديدة مثل المركبات المكيفة لنقل الزوار، وتنفيذ برامج تعليمية تثقيفية للزوار وبالنسبة لرحلات الطلبة.

وأشار إلى أنه تم متابعة الملاحظات التي تم تلقيها من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والاستبيانات التي تم توزيعها لدى الاستقبال في الحديقة، لافتاً إلى أن الزوار استمتعوا بتجربة مجموعة متنوعة من الخيارات والوجهات والمواقع.

حيوانات جديدة

وذكر أنه تم إضافة حيوانات جديدة للحديقة بعد فترة من إغلاق السفاري، وأشار إلى أن «دبي سفاري بارك» تعمل على تقديم مجموعة واسعة من استراتيجيات رعاية الحيوانات، والحفاظ عليها للمساهمة في توفير حياة أفضل للحيوانات المحلية.

فضلاً عن استضافة المشاريع التعليمية والبحثية التي تدعم الهدف من إنشاء الحديقة. كما تسهم الحديقة في جميع أنحاء العالم، في الحفاظ على الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض خلال برامج التربية ومهام الإنقاذ، ويمكن للزائرين مشاهدة عدد من أروع الحيوانات في العالم والتفاعل معها ضمن مكان واحد.

وتابع: «يعمل فريق من الخبراء على توفير بيئة صحية وتقديم العناية والاهتمام لجميع الحيوانات في «دبي سفاري بارك»، وبالنسبة للأنواع التي لا تنتمي إلى هذه المنطقة، فلديها موائل مغلقة مخصصة للحفاظ على التحكم في المناخ ولضمان راحة الحيوانات».

أنواع

ويوجد في الحديقة حوالي 3 آلاف حيوان من أنواع مختلفة، وتوفر الحديقة فرصاً للاستمتاع بأفضل الأوقات، بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وما توفره من تجارب تفاعلية، ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى فعاليات جديدة، تم تصميمها لتتناسب مع مختلف الأعمار.

إجراءات احترازية

وتستقبل «سفاري دبي بارك»، الزوار يومياً من الـ 9:00 صباحاً إلى الـ 5:00 مساءً، ويتطلب من جميع الزوار القيام بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لدبي سفاري بارك www.dubaisafari.ae، حيث تعمل الحديقة حالياً بسعة محدودة، وسط تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية، وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

تطوير شامل

وكانت بلدية دبي أعلنت مؤخراً أن «دبي سفاري بارك» أكملت الاستعدادات لاستقبال زوارها، بعد أن انتهت من إجراء عمليات التطوير الشاملة التي خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة.

والتي تُعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي، بما تقدمه للزائرين، وتم إدخال عدة إضافات بهدف تحقيق راحة للزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها. كما تم تطوير مسارات السير الخاصة بالزوار داخل الحديقة حتى يتمكنوا من استكشاف كافة مناطقها بسهولة ويسر.

تجربة شمولية

وحرصت بلدية دبي على توفير تجربة شمولية لمرتادي «دبي سفاري بارك» تضمن توفير كافة متطلباتهم، حيث تم توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، وكذلك خدمة القطارات والسيارات الصديقة للبيئة من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كافة مرافقها.

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