«اللا مستحيل» رسائل الإمارات للعالم

قدم مشروع «مسبار الأمل»، رسائل إلى العالم أجمع، أن دولة الإمارات غرست في أبنائها ثقافة اللا مستحيل، وقدمت رسالة أمل للعرب، تقود عبرها الإمارات التحول المعرفي، وأن غاية الدولة ليست بناء مسبار وإطلاقه، بل بناء الإنسان والاستثمار في الشباب، وأنها ماضية في مسيرة البناء والمستقبل، عبر رحلة جديدة نحو الـ 50 عاماً القادمة، بروح جديدة، ملؤها التحدي والإرادة الصلبة، لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتها التنموية، وبناء المستقبل بروح الفريق الواحد وبروح الاتحاد، لتحقق الإنجازات عبر عشقها للقمم. كما أن المسبار يعتبر نقلة نوعية في مجالات الهندسة والبحث العلمي والابتكار، ويعتبر المسبار أول مركبة فضائية ترسم تصوراً شاملاً عن المريخ، وهذا المشروع مساهمة إماراتية في تشكيل مستقبل واعد للإنسانية وخدمة البشرية.

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