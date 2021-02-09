عبد الله البسطي: حلم زايد قبل 50 سنة أصبح واقعاً

المصدر: (دبي - البيان)

نشر معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورتين، الأولى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعبر عن حلمه رحمه الله، قبل 50 سنة، وأخرى تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشير إلى أن حلم زايد أصبح واقعاً.

ودوّن البسطي: «الفرق بين الصورتين خمسين سنة، بدأنا بحلم زايد قبل خمسين سنة وأصبح واقعاً بعد خمسين سنة. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإمارات #العرب_إلى_المريخ».

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